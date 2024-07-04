Kapaklı\'da kumar operasyonu: 14 şüpheli yakalandı

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Kapaklı ilçesinde düzenlenen operasyonda kumar oynayan 14 şüpheli yakalandı.

Polis ekipleri yaptıkları araştırma sonrası Atatürk Mahallesi'nde faaliyet gösteren 2 kahvehanede kumar oynandığı tespit etti.

Ekipler kahvehanelerde kumar oynadığı belirlenen 14 şüpheliye toplam 89 bin 840 lira ceza kesildi.

İşletmeciler H.Y. ve İ.B'ye "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapıldı.

Saray'da aranması olan 2 zanlı yakalandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 14 yıl ve 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari hükümlü polis tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan zanlılara yönelik çalışma yaptı.

Yapılan çalışma sonucu 14 yıl kesilmiş hapis cezası bulunan F.Ş. ve 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.C. ilçede yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan firari hükümlüler cezaevine gönderildi.