Kapaklı'da Tarihi Eser Operasyonu - Son Dakika
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Kapaklı'da Tarihi Eser Operasyonu

Kapaklı'da araçlarında tarihi eser bulunan 5 kişi gözaltına alındı, ayrıca uyuşturucu bulundu.

03.02.2025 13:47
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Kapaklı ilçesinde araçlarında tarihi eser ele geçirilen 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahçeağıl Mahallesi'nde bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, tarihi eser olabileceği değerlendirilen, sikke, taş parçası, küpe, yüzük ve dedektör ele geçirildi.

Araçtaki 5 kişi gözaltına alındı.

Evde uyuşturucu ele geçirildi

Marmaraereğlisi ilçesinde evlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dereağzı Mahallesi'nde A.K. ve D.N.T'nin yaşadığı evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Evde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Adreste bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

-Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Hayrabolu ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezmüsellim Mahallesi'nde şüphe üzerine M.V'yi durdurdu.

Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, Politika, Gözaltı, 3-sayfa, Kapaklı, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

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