Kapanan Okul Bakır Müzesine Dönüştü - Son Dakika
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Kapanan Okul Bakır Müzesine Dönüştü

Kapanan Okul Bakır Müzesine Dönüştü

Antalya'da kapanan köy okulu, bağışlarla bakır müzesine çevrilerek turizme kazandırıldı.

01.01.2025 12:18
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Antalya'da öğrenci bulunamaması nedeniyle 19 yıl önce kapanan köy okulu, mahalle sakinlerinin bağışlarıyla bakır müzesine dönüştürüldü.

Akseki ilçesinde Toros Dağları'nın yamacına kurulu Kuyucak Mahallesi'ndeki ilkokul, ailelerin turizme ilgi duyup şehre göç etmesiyle öğrenci bulamaması nedeniyle kapatıldı.

Kaderine terk edilen okul binası yıllarca atıl bir şekilde bekledi. Bu sırada emekli olduktan sonra köyüne dönen 62 yaşındaki Taylan Özer, baba ocağındaki bakır eşyaları evinin bodrum katında sergilemeye başladı.

Köylerini turizme kazandırmak ve köyden şehre göçü engellemek isteyen mahalle muhtarı Şeref Erdoğan ve Kuyucak Yardımlaşma Derneği Başkanı Muzaffer Yüzyıl, Özer'in bakır koleksiyonunu kişisel müzeye çevirmek için kolları sıvadı.

Atıl durumdaki okul binası temizlenip, düzenlendikten sonra müzeye çevrildi.

Özer'e ait bakır eşyaların yanı sıra mahalle sakinleri de evlerindeki eski bakır eşyaları müzeye bağışladı.

Yaklaşık 3 yıl önce açılışı yapılan Kuyucak Köyü Bakır Eşyalar Etnografya Müzesi'nde sergilenen 1500 parça bakır tabak, tencere, ibrik, kazan, tas, tepsi, sürahi, güğüm ve eski tarım aleti, ziyaretçileri geçmişe yolculuğa çıkartıyor.

Müze kurucularından Taylan Özer, AA muhabirine, çocukluk yıllarının köyde geçtiğini ancak iş nedeniyle yıllarca Manavgat'ta çalıştığını söyledi.

Emekli olduktan sonra doğduğu topraklara geri döndüğünü anlatan Özer, "Atalarıma ait tarihi eşyaları saklayıp sergilemeye başladım. Müze fikri ortaya çıktı. Köylülerle el ele vererek müzeyi oluşturduk. Her geçen gün yeni bağışlarla müze envanteri genişliyor." dedi.

Müzenin tanınırlığının her geçen gün arttığını belirten Özer, " Türkiye'nin her yerinden ziyaretçiler müzeyi görmeye geliyor. Küçük bir mahallede böyle bir müzenin olmasının şaşkınlığını yaşıyorlar. Yöre halkının kültürel bir zenginliğe sahip çıktığını görenler mutlu oluyor." diye konuştu.

Müzeyi gezen 8 yaşındaki Duru Polat da müzedeki bakır eşyaları çok beğendiğini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kapanan Okul Bakır Müzesine Dönüştü - Son Dakika

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