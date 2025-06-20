Kapıkule'de 212 Kilo Esrar Ele Geçirildi

EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan 2 TIR'da toplam 212 kilo 365 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yurda giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen TIR'a şüphe ve risk analizleri üzerine X-ray taramasına sevk etti. Şüpheli yoğunluk tespit edilen TIR'da narkotik köpekler Jeff ve Alfa ile yapılan aramada koliler içerisinde 126 kilo 945 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yurda giriş yapmak üzere Kapıkule'ye gelen diğer TIR'da sevk edildiği X-ray taramasının ardından dedektör köpekler Neptün ve Turbo ile detaylı aramaya alındı. Aramalarda, yedek lastikler içinde 85 kilo 420 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İki TIR'da ele geçirilen toplam 212 kilo 365 gram uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber - Kamera: Umut IŞIK/ EDİRNE,