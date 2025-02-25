Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda 30 kilo 246 gram skunk ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde getireceği tespit edilen V.U'nun kullandığı tırı sınır kapısından geçtiği sırada durdurdu.
Tırda yapılan aramada 30 kilo 246 gram skunk ele geçirildi.
Polis ekipleri, V.U'yu ve uyuşturucuyu teslim almaya geldiği değerlendirilen M.Y. ile A.K'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine sevk edilen V.U. ve M.Y. tutuklandı, A.K. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Kapıkule'de 30 Kilo Skunk Ele Geçirildi - Son Dakika
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