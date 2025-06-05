Kapıkule'de 318 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kapıkule'de 318 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kapıkule\'de 318 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
05.06.2025 12:05
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Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda 2 TIR'da 318 kilo uyuşturucu ve 10 şüpheli yakalandı.

EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda 2 TIR'da toplam 318 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu paketlerine takip cihazı yerleştirip, TIR'ların hareketlerini anlık olarak izleyen 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Ticaret Bakanlığı sistemleri üzerinden yaptıkları analizde, riskli olarak değerlendirdikleri 2 TIR'ı gümrük bölgesine girmeden önce sistem üzerinden takibe aldı. Yurda giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen 2 TIR, x-ray taramasına yönlendirildi. Şüpheli yoğunluk tespit edilen TIR'larda narkotik köpeği Neptün ile arama yapıldı. Aramada TIR'ların birinde 105 kilo, diğerinde 213 kilo olmak üzere toplam 318 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

UYUŞTURCULARI YERLEŞTİRDİKLERİ CİHAZLA TAKİBE ALMIŞLAR

Kaçakçılık ve istihbarat ekiplerinin yaptığı çalışmada şüphelilerin uyuşturucu paketlerinin içine yerleştirdikleri cihaz ile TIR'ların hareketlerini anlık olarak izledikleri tespit edildi. Gümrükçüler, alıcıları yakalamak için uyuşturucuları tekrar TIR'a yükleyip, gümrük işlemlerini tamamladı. Yola çıkan TIR'lar takibe alınarak İstanbul'da gittikleri adrese operasyon düzenlendi. Uyuşturucuları almak isteyen şüpheliler yakalandı.

Toplam 10 şüpheli, Edirne'de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kapıkule'de 318 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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