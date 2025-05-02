Kapıkule'de 87 Kilo Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kapıkule'de 87 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı’nda bir otobüste 87 kilo esrar bulundu, 3 şüpheli tutuklandı.

02.05.2025 11:29
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EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan yolcu otobüsünde narkotik köpek Jeff ile yapılan aramada, gizli bölmede 87 kilo esrar ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule sınır Kapısı'na gelen yolcu otobüsünü, şüphe ve risk kriterleri çerçevesinde X-ray taramasına sevk etti. Araçta şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine narkotik köpek Jeff ile yapılan kontrol yapıldı. Jeff'in tepki verdiği yer arandı. Demir keskiler kullanılarak açılan zula tabir edilen gizli bölmede 93 palet halinde 87 kilo 752 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 otobüs sürücüsü ile 1 muavin gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

Uyuşturucu, Kaçakçılık, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Edirne, Son Dakika

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