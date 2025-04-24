Kapıkule'de Uyuşturucu Operasyonu

EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan 2 TIR'da toplam 171 kilo uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli 2 sürücü tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında, yurda giriş yapacak TIR'larda uyuşturucu getirileceği belirlendi. Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen TIR'da yapılan aramada 9 valizde 170,5 kilo skunk ele geçirildi. Diğer TIR'da ise 485 gram toz uyuşturucu bulundu. Şüpheli sürücüler A.B.Ö. ve Y.F. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Haber - Kamera: Umut IŞIK/ EDİRNE,