Kaplan'ın Mahkeme Savunması Devam Ediyor

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Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümüne sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde savunmasına devam eden tutuklu sanık Bora Kaplan, "Ü5W1G8K6L3" kod adlı gizli tanığın da kimliğini öğrendiğini söyleyerek, bu kişiyi tanımadığını savundu.

Kaplan, savcının mütalaada soruşturmayı yapan polislerle ilgili iddiaları "spekülasyon" olarak değerlendirdiğini öne sürerek, bu olayla ilgili dijital kayıtlarını 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nden getirilmesini istedi.

Örgüt kurduğu iddialarını da kabul etmeyen Bora Kaplan, davada kendisi hakkında uyuşturucu ve tefecilikle ilgili bir suçlama olmadığını, fakat mütalaada bu suçların da yöneltildiğini ileri sürdü.

"Bir tokat davası 2 yıl sürerken, 61 sanıklı bu dava 7 ayda bitirilmeye çalışılıyor." diyen Kaplan, bu hızın sebebinin, mahkum edilmek istenmeleri olduğunu iddia etti.

Tutuklu sanık Kaplan'ın mahkeme heyetine çok yorulduğunu ve beyanına yarın devam etmek istediğini söylemesi üzerine duruşmaya yarın devam etmek üzere ara verildi.