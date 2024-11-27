Kaplan'ın Savunması Devam Ediyor - Son Dakika
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Kaplan'ın Savunması Devam Ediyor

Ayhan Bora Kaplan'ın yargılandığı davada duruşma, sağlık sorunları nedeniyle uzatıldı.

27.11.2024 21:17
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Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen davanın duruşmasına, sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Mehmet Güven, tutuklu sanık Bora Kaplan'ın savunma yapmak istemediğini, sabah da boynu tutulduğu için revire gittiğini tutanaklara geçirdi.

Duruşmanın hafta sonu da devam edeceğini bildiren Başkan Güven, sanıkların vareste kararlarının kaldırılmasına karar verildiğini bildirdi.

Bunun üzerine söz alan tutuklu sanık Kaplan, dilekçesinde mahkemeye gelmek istemediğini değil, hastaneye gitmek ve iğne yaptırmak istediğini yazdığını belirterek, "Dün, bugün öğlene kadar savunmamı bitireceğime dair söz verdim. Sözümü tutarım. Benim amacım davayı uzatmak değil. Savunmam uzun oldu, çünkü sizin atladığınız şeyler vardı. Dün boğazımın ağrıdığını söyledim ama inatla devam ettirmek istediniz." ifadelerini kullandı.

Mahkeme Başkanı Güven, Kaplan'a yarım kalan beyanını tamamlamasını söyledi.

Mütalaada istenilen cezalara ve hakkındaki suçlamalara karşı savunmasına devam eden Kaplan, şu beyanda bulundu:

"Müşteki Murat Yanar, aynı zamanda dosyanın sanığı oldu. Aleyhime ifade verdiği için tanık olarak dinlenilmesini istedik. Murat Yanar'ın o gün dinlenilmesini ve bizim soru sormamızı engellediniz. Sonra aynı duruşmada Yanar hakkında yakalama kararı verdiniz ve bizim olmadığımız celsede dinlediniz."

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Kaplan, "İnşallah beni sadece kulaklarınızla değil kalbinizle de dinler ve gerçeği görürsünüz. Sizi vicdanınızla baş başa bırakıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaplan'ın beyanının ardından avukatı Oğuzhan Bilgin ise davada yer alan sanık, tanık ve müştekilere baskı kurulduğunu, hatalı bilgilerle mahkemenin yönlendirildiğini savundu

Yargılamanın geldiği aşama sebebiyle vareste taleplerini reddeden Mahkeme Başkanı Güven, duruşmaya yarın sanık avukatlarının beyanlarıyla devam edileceğini bildirdi.

Kaynak: AA

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