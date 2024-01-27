Kar nedeniyle kapanan köyde rahatsızlanan kişi hastaneye kaldırıldı

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde yolu kar nedeniyle kapanan köyde rahatsızlanan İskan Aşan (46), ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla hastaneye kaldırıldı.

Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Dağaltı köyünde dün gece yüksek ateş nedeniyle rahatsızlanan İskan Aşan için ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Sevk edilen sağlık ekipleri yolu kardan kapanan köye ulaşamayınca, durum İl Özel İdaresi'ne bildirildi. Ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu yol açıldı. Köye ulaşan sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptıkları Aşan'ı, Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne götürdü. Aşan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)