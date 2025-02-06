Kar Nedeniyle Okullar Tatil

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Ordu ve Rize'nin bazı ilçeleri ile Gümüşhane'deki tüm okullarda kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının devam ettiği, don ve buzlanma riski olduğu belirtildi.

Açıklamada, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Akkuş, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçelerinde ise bazı okullarda eğitime yarın ara verildiği aktarıldı.

Tamamen veya kısmen eğitime ara verilen ilçelerdeki engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

?- Rize

Rize'nin İkizdere ilçesinde de yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yarın tam gün tüm ilk ve orta dereceli okullarda 1 gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Gümüşhane

Gümüşhane'de de kar nedeniyle yarın tüm okullarda eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Ulaşımda oluşabilecek risklere karşı tüm okulların yarın tatil edildiği bildirilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.