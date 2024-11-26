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Kar Tatilinde Kızak Keyfi

Kar Tatilinde Kızak Keyfi

Erzincan'da çocuklar, kros motorlarla çekilen kızaklarla kar tatilinin tadını çıkardı.

26.11.2024 11:17
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Yoğun kar nedeniyle eğitim-öğretime ara verilen Erzincan'da çocuklar, güvenli alanda kros motorların arkasına bağlanan kızaklarla doyasıya eğlendi.

Motosiklet tutkunu ve kayak antrenörü Cansel Atilla ile Recep Sulu, Menderes Mahallesi'nde karla kaplanan boş arazide toplanan çocukların kızaklarını iple kros motorların arkasına bağladı.

Güvenli alanda çocuklar, kros motorlarının çektiği kızaklarla kar üzerinde kayarak keyifli dakikalar geçirdi.

Cansel Atilla, AA muhabirine, çocukların kar tatilinde kızaklarla kayarak, güzel zaman geçirdiğini söyledi.

Bu eğlencenin geleneksel hale geldiğini belirten Atilla, "Erzincan'a ilk karımız yağdı. Evimizin önündeki tarlaya çıkıp motorlarımızın arkasına kızakları bağlayıp çocuklarımızı eğlendirdik. Çok güzel dakikalar geçirdik, çok mutlu oldular. Bu geleneksel hala geldi her sene bunu yapıyoruz." dedi.

Çocuklardan 10 yaşındaki Rabia Yurt ise çok eğlendiklerini kar tatilini fırsata dönüştürdüklerini belirtti.

Asaf Burak Mutlu ve Zeynep Güneş de okulların tatil olduğunu ve kızaklarla kaydırdıkları için çok eğlenip mutlu olduklarını anlattı.

Kaynak: AA

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