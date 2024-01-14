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Kar ve kayak severler Yıldızdağı'na akın etti - Son Dakika
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Kar ve kayak severler Yıldızdağı'na akın etti

Sivas'ta bulunan Yıldızdağı Kış Sporları Turizm Merkezi, yağan karla birlikte kar ve kayak severleri ağırladı. Sivas'ta 2 gündür etkili olan kar yağışı, Yıldızdağı'nda kar kalınlığının 10 santimetreye ulaşmasını sağladı. Kar ve kayak severler hafta sonunu tatilini fırsat bilerek Yıldızdağı Kış Sporları ve Turizm Merkezine akın etti. Türkiye'nin en genç ve en ekonomik kayak merkezi kartopu savaşlarına da sahne oldu. Sivas ve çevre illerden Yıldızdağı'nı tercih eden kar ve kayak severler havanın ve pistlerin kayak için son derece elverişli olduğunu belirterek kar tutkularını Yıldızdağı'na davet ettiler.

Kar ve kayak severler Yıldızdağı\'na akın etti
14.01.2024 - 22:20,
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Kar ve kayak severler Yıldızdağı'na akın etti

Yıldızdağı yağan karla birlikte kar ve kayak severleri ağırladı

SİVAS - Sivas'ta bulunan Yıldızdağı Kış Sporları Turizm Merkezi, yağar karla birlikte kar ve kayak severleri ağırladı.

Sivas'ta 2 gündür etkili olan kar yağışı hasretle kar bekleyen Yıldızdağı'nda kar kalınlığının 10 santimetreye ulaşmasını sağladı. Kar ve kayak severler hafta sonunu tatilini fırsat bilerek Yıldızdağı Kış Sporları ve Turizm Merkezine akın etti. Kimi telesiyejle yağan kar ve essiz manzaranın tadını çıkartırken kimileride kayak pistlerinde kayarak gönüllerince eğlendi. Türkiye'nin en genç ve en ekonomik kayak merkezi kartopu savaşlarına da sahne oldu.

Sivas ve çevre illerden Yıldızdağı'nı tercih eden kar ve kayak severler havanın ve pistlerin kayak için son derece elverişli olduğunu belirterek kar tutkularını Yıldızdağı'na davet ettiler.

Kaynak: İHA
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