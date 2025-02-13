Kar Yağışı 260 Köy Yolunu Kapattı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kar Yağışı 260 Köy Yolunu Kapattı

Elazığ, Bingöl ve Şırnak'ta etkili kar yağışı nedeniyle 260 köy yolu ulaşıma kapandı.

13.02.2025 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ, Bingöl ve Şırnak'ta etkili kar yağışı nedeniyle 260 köy yolu ulaşıma kapandı.

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte son bir haftadır kar yağışı ve tipi etkili oluyor.

Kar nedeniyle merkezde 15, ilçelerden Alacakaya'da 10, Arıcak'ta 3, Maden'de 38, Karakoçan'da 8, Keban'da 3, Kovancılar'da 22, Palu'da 29 ve Sivrice'de 31 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, 159 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bingöl

Bingöl'de kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkezde 24, ilçelerden Adaklı'da 2, Genç'te 46, Karlıova'da 10, Kiğı'da 8, Yayladere'de 3 ve Yedisu'da 6 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, yaptığı yazılı açıklamada, kentte dün kar yağışının etkili olduğunu, ekiplerin kapanan 99 köy yolunun açılması için çalışmaları aralıksız sürdürdüğünü belirtti. Üçgül, şunları kaydetti:

"İl Özel İdaresi olarak hemen köy yollarında çalışmalara başladık. Dün kapalı olan birçok köy yolumuzu açtık ama kar yağışı yeniden etkili oldu. Bu sabah saatleri itibarıyla 99 köy yolumuz ulaşıma kapalı. Ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. 54 araçla karla mücadele sürüyor. Kısa sürede yolları yeniden ulaşıma açacağız."

Üçgül, vatandaşlara tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

Şırnak

Şırnak'ta da dün akşamdan itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz ve Dağaltı köylerinin yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdare ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışma yürütüyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Acil Durum, 3-sayfa, Ulaşım, Güncel, Şırnak, Bingöl, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kar Yağışı 260 Köy Yolunu Kapattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:34 TÜSİAD toplantısında gündem yaratan sözler İlk yorum Özel’den geldi TÜSİAD toplantısında gündem yaratan sözler! İlk yorum Özel'den geldi
13:07 Alarko Holding Başkanı İzzet Garih’e ölüm tehdidi Alarko Holding Başkanı İzzet Garih'e ölüm tehdidi
12:53 Almanya’da bir araç kalabalığın arasına daldı: 2’si ağır 20 yaralı Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı: 2'si ağır 20 yaralı
12:45 Ameliyat masasındaki pazarlık skandalına inceleme Ameliyat masasındaki pazarlık skandalına inceleme
12:36 Yavaş’ın gözü anketlerde Beklediği sonuçlar gelmeye devam ederse aday olacak Yavaş'ın gözü anketlerde! Beklediği sonuçlar gelmeye devam ederse aday olacak
19:17 Diyanet, Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattı Diyanet, Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattı
19:12 Ahmet Ercan, Ege Denizi’ndeki en kötü senaryoyu açıkladı Ahmet Ercan, Ege Denizi'ndeki en kötü senaryoyu açıkladı
18:54 AK Partili Gökçek’ten “Başarır“ iddiası: Arka tarafa gelip babamla ilgili ricada bulundu AK Partili Gökçek'ten "Başarır" iddiası: Arka tarafa gelip babamla ilgili ricada bulundu
18:44 Adana Demirspor’u topa tutmuştu: Mustafa Sarıgül, şimdi de Mourinho’ya salladı Adana Demirspor'u topa tutmuştu: Mustafa Sarıgül, şimdi de Mourinho'ya salladı
18:22 Serdal Adalı’dan Fenerbahçe ve Galatasaray sorusuna bomba yanıt Serdal Adalı'dan Fenerbahçe ve Galatasaray sorusuna bomba yanıt
18:09 Beşiktaş’ın kasasından Arroyo ve Ricardo için bir kuruş çıkmayacak Beşiktaş'ın kasasından Arroyo ve Ricardo için bir kuruş çıkmayacak
17:58 DEM Partili Tuncer Bakırhan’dan Bahçeli’ye geçmiş olsun telefonu: Barış ve kardeşlik çalışmaları için Türkiye’nin size ihtiyacı var DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu: Barış ve kardeşlik çalışmaları için Türkiye'nin size ihtiyacı var
17:43 Emeklilerin ikramiye için beklediği tarih belli oldu Emeklilerin ikramiye için beklediği tarih belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 14:56:14. #1.11#
SON DAKİKA: Kar Yağışı 260 Köy Yolunu Kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.