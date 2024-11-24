Kar Yol Açma Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kar Yol Açma Çalışmaları Devam Ediyor

Samsun, Sinop, Amasya ve Tokat'ta 428 köy yolu kapalı, ekipler açmak için çalışmalara devam ediyor.

24.11.2024 13:47
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Samsun, Sinop, Amasya ve Tokat'ta kar nedeniyle ulaşıma kapanan 428 köy ve mahalle yolu açılmaya çalışılıyor.

Samsun'da kar nedeniyle 142 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Atakum'da 10, Canik'te 10, Tekkeköy'de 1, Terme'de 4, Salıpazarı'nda 4, Ayvacık'ta 5, 19 Mayıs'ta 2, Bafra'da 2, Alaçam'da 3, Yakakent'te 3, Kavak'ta 5, Havza'da 17, Asarcık'ta 8, Ladik'te 10, Vezirköprü'de 58 olmak üzere 142 kırsal mahalle yolu ulaşıma açılmaya çalışılıyor.

Sinop'ta da kar yağışı nedeniyle 81 köy yolu ulaşıma kapandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan kar sebebiyle kapalı bulunan 81 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Bu kapsamda İl Özel İdaresi ekiplerince merkez ilçede 2, Boyabat'ta 27, Dikmen'de 3, Durağan'da 32, Erfelek'te 4, Gerze'de 11 ve Saraydüzü'nde 2 olmak üzere kapalı bulunan 81 köy yolunun tekrar ulaşıma açılması için yürütülen kar küreme çalışmaları devam ediyor.

Amasya'da ise 105 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Tokat'ta da ulaşıma kapanan 100 köy yolunu açmak için ekipler çalışma yürütüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kar Yol Açma Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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