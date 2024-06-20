Kara yollarında durum

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla kurumun sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler 24 Haziran Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz yapılabilecek.

Tekirdağ- Muratlı yolunun 24-27. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.

Muğla- Denizli yolunun 10-11. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle Muğla istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Ankara- Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla her iki istikamette şerit daraltması ve aktarması yapılarak, ulaşım ikişer şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Aydıncık-Anamur yolunun 23-25. kilometrelerinde (Büyükeceli-Yanışlı kesimi) patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin verilecek.

Vezirköprü-Havza yolunun 4-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Adıyaman- Kahta yolunun 11-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Hopa-Borçka- Artvin yolunun 25-36. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Altınoluk-Edremit yolunun 18-19. kilometrelerinde betonarme istinat duvarı yapım çalışmaları sebebiyle Edremit istikametinde tek şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.