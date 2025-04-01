Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

01.04.2025 09:16
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yarın saat 07.00'ye kadar kurum tarafından işletilen otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişlere ücretsiz izin verilecek.

Bursa- Karacabey yolunun 18-19. kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan- Ankara yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kahramankazan istikametinde ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Ortaklar- Aydın yolunun 30. kilometresindeki Aydın Şehir Hastanesi Kavşağı'nda yapım, Kırklareli-Çerkezköy yolunun 27-29. kilometrelerinde ise Halkalı-Kapıkule Demir Yolu çalışmaları dolayısıyla ulaşım söz konusu bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Alanya- Gazipaşa yolunun 11-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım 15 Haziran'a kadar bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştirilecek.

Kayseri- Niğde yolunun 7-13, Diyarbakır-Bismil- Batman yolunun 0-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 7-8. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla ulaşıma servis yolundan kontrollü izin veriliyor.

Trabzon-Maçka yolunun 12-14. kilometrelerinde köprü yapım çalışması nedeniyle Maçka-Trabzon yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Kaynak: AA

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