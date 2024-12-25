Kara Yollarında Yapım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kara Yollarında Yapım Çalışmaları Devam Ediyor

Kara yollarındaki bakım ve onarımlar nedeniyle trafik işaretlerine uyulması gerektiği bildirildi.

25.12.2024 08:46
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir- Aydın Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Germencik gişelerindeki Hızlı Geçiş Sistemi altyapı çalışmaları nedeniyle 1 ve 8 numaralı araç gişeleri ile 6 numaralı giriş gişesi 13 Ocak 2025'e kadar ulaşıma kapatıldı. Bu kesimde ulaşım açık gişelerden devam ediyor.

TEM Otoyolu'nun Edirne Doğu- Havsa kavşakları 39. kilometresindeki üstyapı onarım ve yenileme çalışması sebebiyle İstanbul istikametinde bir şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım iki şeritten sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun İstanbul- Kırıkkale istikametinde Susuz Köprülü Kavşağı sağ toplayıcı yolundaki yapım çalışmaları dolayısıyla şerit daraltması yapılarak, ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Trabzon-Maçka yolunun 23. kilometresindeki Yeni Maçka Tüneli'nin Trabzon-Maçka yönündeki tüpünde yapılan aydınlatma ve otomasyon çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Sakarya- Bilecik il sınırı- Bozüyük yolunun 20-22. kilometrelerinde toprak işleri ve üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşıma sol şeritten iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 21-22. kilometrelerinde Konya çevre yolundaki köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Mersin- Adana yolunun 0-1. kilometrelerinde Liman Hal Köprüsü farklı seviyeli kavşak çalışmaları kapsamında köprü genleşme derzleri onarımı nedeniyle ulaşım Liman D Kapısı ayrım kolundan kontrollü devam ediyor.

Samsun çevre yolunun Ankara, Ordu, Sinop yol ayrımında bulunan Yeşilkent Kavşağı'ndaki düzenleme çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor. Ankara'dan Sinop istikametine gidecek sürücülerin Otogar Kavşağı'nı kullanmaları gerekiyor.

Akşar-Gaziler-Karaurgan yolunun 40-47, Van- Çatak yolunun 39. kilometrelerinde çığ tüneli yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kara Yollarında Yapım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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