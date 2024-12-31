Karabağlar Belediye Başkanı Kınay, Huzurevi Sakinlerinin Yeni Yılını Kutladı - Son Dakika
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Karabağlar Belediye Başkanı Kınay, Huzurevi Sakinlerinin Yeni Yılını Kutladı

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İzmir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret eden Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek yeni yıl dileklerinde bulundu ve Türk Sanat Müziği Korosu konserine katıldı.

31.12.2024 11:31  Güncelleme: 13:05
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(İZMİR) - Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, yeni yıl öncesinde İzmir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, huzurevi sakinleri ve çalışanlarıyla bir araya geldi. Başkan Kınay, herkesin yeni yılını kutlayarak, mutluluk, sağlık ve huzur dileklerini iletti.

Başkan Kınay, İzmir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerinin yeni yılını kutladı. Ziyarette, Cihan Önder yönetimindeki Karabağlar Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, huzurevi sakinlerine konser verdi. Türk sanat müziğinin sevilen eserlerine huzurevi sakinleriyle birlikte eşlik eden Başkan Kınay, konser sonunda huzurevinin en yaşlı sakinleriyle yeni yıl pastası kesti.

Etkinlik kapsamında 100 yaşındaki Abdurrahman Acar ile sohbet eden Başkan Kınay, "Sizlerin tecrübelerinden ve yaşanmışlıklarından feyz alarak bu değerleri bizden sonraki nesillere aktarmak istiyoruz. Hep birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yıl geçirmenizi diliyorum. Yeni yılda da sizlerle daha sık bir arada olmayı ümit ediyorum. İyi ki varsınız" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karabağlar Belediye Başkanı Kınay, Huzurevi Sakinlerinin Yeni Yılını Kutladı - Son Dakika

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