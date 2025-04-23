Karabağlar'da 23 Nisan Coşkusu

(İZMİR) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Karabağlar'da bugün coşkuyla başladı. Karabağlar Belediyesi'nin hazırladığı etkinlik programı, 27 Nisan'a kadar ilçenin dört bir yanında çocuklara ve ailelerine bayram sevincini yaşatacak.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın halkın iradesinin egemenliğe dönüştüğü en kıymetli günlerden biri olduğunu belirterek "Bu büyük bayram, sadece çocuklarımıza armağan edilmiş bir gün değil, aynı zamanda egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun ilanıdır. Bizlere düşen, bu mirasa sahip çıkmak, çocuklarımızın bilimle, sanatla, eşitlikle büyüdüğü bir ülkeyi inşa etmektir. Tüm Karabağlar ailemi bu coşkuyu paylaşmaya ve etkinliklerimizde aramızda olmaya davet ediyorum" diye konuştu.