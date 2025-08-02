Karabağlar\'da Çöp Alanında Yangın

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çöp biriktirilen bir alanda çıkan yangın nedeniyle 6 araçta hasar oluştu.
Karabağlar Sanayi Sitesi 623/2 Sokak'ta çöp biriktirilen alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.
Yangında alevlerin arasında kalan 6 araç zarar gördü.
Öte yandan, aynı alanda 3 gün önce de yangın çıktığı öğrenildi.
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