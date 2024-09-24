Karabağlar'da Kadın Evinde Ölü Bulundu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde evinde hareketsiz halde bulunan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, İhsan Alyanak Mahallesi'nde oturdukları evde E.T, annesi Sabiha T'nin (45) bulunduğu odaya gitti.
Annesini sandalyede hareketsiz vaziyette gören E.T, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Sağlık ekibince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Sabiha T, kurtarılamadı.
Savcılık incelemesinin ardından Sabiha T'nin cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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