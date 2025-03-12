Karabağlar'da Şehit Aileleri ve Gazilerle Dayanışma İftarı

(İZMİR) - Karabağlar Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler için iftar yemeği düzenledi.

Karabağlar Belediyesi tarafından şehit aileleri ve gaziler için düzenlediği iftar yemeği, Kibar Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşti. Programa, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Karabağlar Kaymakamı Mehmet Özer, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Bülent Sözüpek, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Türkiye Muharip Gaziler Derneği, İzmir Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği, Tüm Emniyet Teşkilatı Mensupları Şehit Aileleri ve Vazife Malulleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD), Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD), sivil toplum kuruluşu temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

"Birlik ve beraberliğimizi geleceğe taşıyalım"

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, konuşmasında ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve birlik ruhunu en güzel şekilde yansıttığını belirterek, "Bugün, aynı sofrada buluşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan ayı, paylaşmanın, umudu büyütmenin, birbirimizi anlamanın ve dayanışmanın en güçlü olduğu zamanlardan biridir. Bizler de bu birlikteliğimizi daha da büyütmek, dayanışmamızı güçlendirmek için bir aradayız" dedi.

Konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize ve gazilerimize minnetle yad ettiğini vurgulayan Başkan Kınay, "Bugün burada huzur içinde bir aradaysak, bu, vatanı için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan şehitlerimiz ve gazilerimizin sayesindedir. Onların emanetine sahip çıkmak, bizler için en büyük sorumluluklardan biridir. Cumhuriyetimizin aydınlık yolunda, birlik ve beraberlik içinde geleceğe yürümeye devam edeceğiz. Bu sofrada bir araya gelmek sadece bir yemek paylaşımı değil, aynı zamanda dayanışmanın, vefanın ve birlikteliğin bir göstergesidir. Geçmişimizi unutmadan, birbirimize destek olarak, soframızı ve umudumuzu birlikte büyütelim" dedi.