Karabat'tan Asgari Ücret Talebi - Son Dakika
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Karabat'tan Asgari Ücret Talebi

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CHP'li Karabat, emekli maaşlarının asgari ücrete eşitlenmesini ve asgari ücretin 30 bin olmasını istedi.

09.12.2024 10:45
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, İstanbul Küçükçekmece'de bir pazarı ziyaret ederek esnafla sohbet etti. Karabat'ın "Emekli maaşı da bir asgari ücret olsun" sözleri üzerine pazarda yumurta satan esnaf, "Asgari ücreti geçmesi lazım. Adam 40 sene emek vermiş, 12 bin lira para alıyor. Emekli geçerken bakıyor, 'Kırık yumurta var mı' diye soruyor" dedi.

CHP milletvekilleri, TBMM Genel Kurulu'nda bugün başlayacak 2025 yılı bütçe görüşmeleri öncesinde hafta sonu seçim bölgelerinde saha çalışması yaparak CHP'nin asgari ücretle ilgili talebini anlattı. CHP Genel Saymanı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat da İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Karabat'a, Küçükçekmece İlçe Başkanı Burak Ergin ve Parti Meclisi (PM) Üyesi Turgay Özcan ile ilçe örgütü eşlik etti. Karabat ve beraberindeki CHP heyeti; Atakent, Cennet ve Atatürk mahallelerinde yurttaşlarla bir araya geldi.

"Asgari ücret en az 30, 30 yoksa biz yokuz"

Asgari ücretin 2025 yılının ilk altı ayı için 30 bin lira olmasını talep ettiklerini belirten Karabat, "İkinci ayda bunun tekrar gözden geçirilip güncellenmesini istiyoruz. Türkiye'nin büyüdüğünü iddia ediyorlar. Türkiye büyüyorsa asgari ücretli de emekli de bu büyümeden kendi payını artarak almalı. Oysa biliyoruz ki asgari ücretin değeri hızla düşüyor, gerektiği kadar pay almıyor. Yoksulluk sınırının çok altında asgari ücretliler maaş alıyorlar. 'Asgari ücret en az 30, 30 yoksa biz yokuz' diyoruz."

"Emekli kırık yumurta soruyor"

Karabat'ın "Emekli maaşı da bir asgari ücret olsun" sözleri üzerine pazarda yumurta satan esnaf, "Asgari ücreti geçmesi lazım. Adam 40 sene emek vermiş, 12 bin lira para alıyor. Emekli geçerken bakıyor, 'Kırık yumurta var mı' diye soruyor."

"Çocukların canı çekmesin diye gözlerini kapatıp geçiyorlar"

Hurma tezgahı olan pazarcı esnafına, "Vatandaş hurma alabiliyor mu" sorusunu yönelten Karabat, esnaftan "Çocukların canı çekmesin diye çocukların gözünü kapatıp geçiyorlar" yanıtını aldı.

Pazar arabası satan bir başka esnaf da şunları söyledi:

"Pazar arabası tarih oldu, sadece görüntü olarak satıyoruz. Yarısını doldururlarsa şükretsinler."

"'Türkiye büyüyor' diyenlere, 'Türkiye büyüyorsa asgari ücretliye, emekliye bundan pay verin' diyoruz"

Karabat, Atatürk Mahallesi'ndeki ziyaretleri öncesinde ise şöyle konuştu:

"AKP geldiğinde en düşük asgari ücretle alınan çeyrek altın sayısı yedi çeyrek altındı. Bugün ise asgari ücret üç çeyrek altın alabiliyor. Yani tam dört çeyrek altın asgari ücretlinin cebinden alınmış durumda. Aynı şekilde en düşük memur maaşıyla 14 buçuk çeyrek altın alınmaktayken bugün yedi buçuk çeyrek altın alınmış durumda. Yani memurun cebinden de yedi çeyrek altın alınmış durumda. En düşük emekli maaşıyla o günlerde sekiz çeyrek altın alınırken bugün ise en düşük emekli maaşıyla iki buçuk çeyrek altın alınıyor. Emeklinin cebinden her ay tam beş buçuk çeyrek altın alınmış durumda. İşte bunun için 'Türkiye büyüyor' diyenlere, 'Türkiye büyüyorsa asgari ücretliye, emekliye bundan pay verin' diyoruz. Asgari ücretin ilk altı ay için 30 bin lira olmasını ve yine en düşük emekli maaşının da bir asgari ücret kadar olmasını öneriyoruz. Bunun için buralarda çalışıyoruz, vatandaşlarımıza bunu anlatıyoruz. Pazartesi günü bütçe görüşmeleri başlayacak. Biz yine asgari ücretin 30 bin lira olmasını ve her emekliye en az bir asgari ücret maaş verilmesini talep edeceğiz, mücadele etmeye devam edeceğiz. Kısa süre sonra da erken seçim yapıp iktidarımızda bunu emeklimize ve asgari ücretlimize vermiş olacağız."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Özgür Karabat, Küçükçekmece, Asgari Ücret, İstanbul, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabat'tan Asgari Ücret Talebi - Son Dakika

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