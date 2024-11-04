Karabet Geçidi'nde Kış Mesaisi Başladı - Son Dakika
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Karabet Geçidi'nde Kış Mesaisi Başladı

3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar yağışı nedeniyle kar temizleme çalışmaları başladı.

04.11.2024 22:34
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3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar mesai erken başladı

VAN - Van- Bahçesaray karayolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde dün akşam etkili olan kar yağışıyla birlikte Karayolları ekipleri bölgede kar temizleme çalışması yaptı.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'ne kar yağmasıyla kış mesaisine erken başladı. Van'da dün öğleden sonra etkili olan sağanak yağış aralıklı devam ederken, yüksek kesimlerde ise yerini kar yağışına bıraktı. Van- Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan ve Türkiye'nin 3 bin rakımlı en yüksek geçidi olan Karabet Geçidi'nde kar ve yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışıyla birlikte Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, sürücülerin yolda kalmaması için bölgede kar temizleme çalışması yaparak kış mesaisine erken başladı.

Kaynak: İHA

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