Karabük Hastanesine PACU Ünitesi - Son Dakika
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Karabük Hastanesine PACU Ünitesi

04.06.2025 17:12
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Cem Şahin, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde PACU'nun hizmete girdiğini duyurdu.

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, Anestezi Sonrası Bakım Ünitesinin (PACU) hizmete alındığını bildirdi.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde yer alan PACU'nun hizmete alınmasının ardından kısa sürede yaklaşık 400 hastaya hizmet verdiğini ve büyük bir ihtiyacı karşıladığını belirtti.

PACU'nun yalnızca teknik kazanım olmadığını, aynı zamanda vatandaşların sağlık güvenliğini önceleyen güçlü bir adım olduğunu vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Kısa sürede yüzlerce hastaya hizmet verilmesi, bu birimin ne kadar ihtiyaç duyulan bir hizmet olduğunu ortaya koymuştur. Ameliyat sonrası hastaların hayati bulgularının yakından izlendiği bu 10 yataklı ünite, hasta güvenliğini artırmada ve komplikasyon risklerini en aza indirmede kritik işlev görüyor. Modern tıbbi cihazlarla donatılan ve alanında uzman sağlık personelinin görev yaptığı bu ünite, ameliyat geçiren hastaların uyandırılma sürecini sağlıklı ve güvenli biçimde yönetmek amacıyla tasarlandı."

Karabük Belediyesinden sağlıklı yaşam için doğa yürüyüşü

Karabük Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen "Sağlıklı Yaşam İçin Egzersizler" kursu dönem finali, doğa yürüyüşü ve açık hava spor etkinliğiyle tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kursa 437 kişi katıldı.

Final etkinliğinde ise 65 kişi, Yenice Göktepe Yaylası'nda doğayla iç içe hareket dolu bir gün geçirdi.

Eğitmenler eşliğinde yapılan yürüyüş ve egzersizlerle katılımcılar, hem fiziksel aktivitede bulundu hem de sağlıklı yaşamın önemine dair farkındalık kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, projeye gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Çetinkaya, "Yenice Göktepe Yaylası gibi doğal alanlarda hemşehrilerimizi sporla buluşturmak bizler için çok kıymetli. Karabük Belediyesi olarak her yaştan vatandaşımıza hitap eden sağlıklı yaşam projelerini sürdürecek, sporun ve hareketin hayatın bir parçası olması için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kursların yeni dönem başvurularının önümüzdeki günlerde yeniden başlayacağı ve Karabük Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden duyuruların yapılacağı bildirildi.

Başköy'de köpeğin ölü bulunmasına inceleme

Karabük'te merkeze bağlı Başköy köyünde sahipsiz köpeğin ölü bulunmasına ilişkin inceleme yapıldı.

Köy sakinleri, başında yara izi olan sahipsiz bir köpeği ölü bulmaları üzerine yetkililere bilgi verdi.

Bölgeye gelen jandarma ekipleri ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevlileri inceleme yaptı.

Kaynak: AA

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