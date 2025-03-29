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Karabük'te 995 Güvenlik Gücü Bayramda Görevde

Karabük'te Ramazan Bayramı'nda 995 güvenlik personeli, trafik ve asayiş tedbirleri alacak.

29.03.2025 14:59
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Karabük'te 995 güvenlik gücü bayramda görev yapacak

KARABÜK - Karabük Valisi Mustafa Yavuz, trafik ve asayiş uygulama noktalarını ziyaret ederek, bayram tatili için memleketlerine gelen sürücülere ve yolculara emniyet kemeri uyarısında bulundu.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Ramazan Bayramı dolayısıyla beraberinde İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse ve İl Jandarma Komutanı Kd. Albay İsmail Gökcek ile birlikte asayiş ve uygulama noktalarını gezdi. İlk olarak Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde bulunan uygulama noktasını ziyaret eden Vali Yavuz, durdurulan araçlarda emniyet kemeri kontrolü yaparak, sürücülere uyarılarda bulundu. Vatandaşların bayramlarını da kutlayan Yavuz, çocuklara da kırmızı düdük ve boyama kitabı hediye etti.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Karabük Valisi Mustafa Yavuz, "Öncelikle bu bayramın bayram tatilinin hep aziz milletimiz, hem Karabüklü hemşehrilerimize sağlıklı, huzurlu, kazasız, belasız bir şekilde geçmesini diliyorum. Karabük Valiliğimizin koordinasyonunda, gerek emniyetimiz, gerek jandarmamız gerekse diğer kurumlarımızla birlikte her türlü tedbirlerimizi planladık ve uygulamaya koyduk. Gerek trafik açısından hem karadan hem havadan denetimlerimize başladık ve tatil sonuna kadar da planlamalar doğrultusunda devam edeceğiz" dedi.

Yavuz, dün gece itibariyle Karabük sınırları içerisinde yaklaşık 248 bin 213 araç giriş çıkışı olduğunu söyledi.

Trafik yoğunluğunun gün içerisinde artmasını beklediklerini ifade eden Yavuz, "Geçen yıl yaklaşık bir milyon 64 bin araç geçmişti Karabük sınırlarında. Bu sene yine bu sayıya yakın bir sayıyı bekliyoruz" diye konuştu.

Vali Yavuz, bayram tatili süresince 995 emniyet ve jandarma personelinin görev yapacağını bildirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Karabük'te 995 Güvenlik Gücü Bayramda Görevde - Son Dakika

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