Karabük'te Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Tutuklama

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Karabük merkezli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik çalışma yürütüldü.

Şüphelilerin mağdurları sosyal paylaşım siteleri üzerinden yatırım yaparak kar vaadiyle dolandırarak haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

Elde ettikleri gelirleri başka kişilerin hesapları üzerinden kripto para piyasalarına aktardıkları tespit edilen 9 zanlının yakalanması için operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin bu yöntemle Karabük'te 2 kişiyi 578 bin lira, 17 ildeki 39 farklı olayda ise mağdurları yaklaşık 15 milyon lira dolandırdıkları anlaşıldı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi koordinesinde Mersin, Adana ve Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2'si savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Zanlılardan 3'ünün yurt dışında olduğu tespit edildi, firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.