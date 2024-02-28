Karabük'te fuhşa teşvik ve aracılık iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karabük'te fuhşa teşvik ve aracılık iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

Karabük\'te fuhşa teşvik ve aracılık iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2\'si tutuklandı

Karabük'te fuhşa teşvik ve aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenledi. Şüphelilerden 1'i serbest bırakılırken, 3'ü adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından 1 şüpheli salıverildi, mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli tutuklandı.

28.02.2024 20:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te fuhşa teşvik ve aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ile Teknik, Takip ve İzleme Büro Amirliği ekipleri, fuhuşla mücadele kapsamında yürütülen çalışmada, 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçti.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda Karabük ve Zonguldak'ta 4 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerden 1'i emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 1'i savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi, mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA

Karabük, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te fuhşa teşvik ve aracılık iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2024 21:58:06. #1.13#
SON DAKİKA: Karabük'te fuhşa teşvik ve aracılık iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement