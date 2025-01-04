Karabük'te 19 Yaş Altı Bölgesel Gelişim Ligi maçının ardından arbede yaşandı.
Karabük İdmanyurdu ile Kırıkkale Spor Kulübü arasında Şirinevler Mahallesi'ndeki Onur Sahası'nda oynanan 19 Yaş Altı Bölgesel Gelişim Ligi 4. grup 13. hafta maçından sonra oyuncular arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine arbede yaşandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, arbedeye müdahale etti.
Son Dakika › Güncel › Karabük'te Futbol Maçında Arbede - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?