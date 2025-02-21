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Karabük'te Kar Yağışı Etkili

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Karabük'te etkili kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kaldı, bazıları yoldan çıktı.

21.02.2025 21:31
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Karabük'te kar yağışı etkili oluyor

Kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kalırken, bazı araçlar yoldan çıktı bazıları da arızalandı

KARABÜK - Karabük'te öğleden sonra başlayan kar yağışıyla sonrası bazı araçlar yolda kaldı, bazıları yoldan çıktı.

Şehir genelinde etkili olan kar yağışıyla birlikte 5 Tepeler, 1030 Rakımlı Ahmetusta Geçidi ve Safranbolu- Bartın karayolunda sürücüler zor anlar yaşadı. Ahmetusta Geçidi'nde trafik polisleri ağır vasıtaların zincirsiz geçişine izin vermezken, bazı sürücüler araçlarına zincir takarak devam etti. Etkili olan kar yağışı sonrası bazı otomobil sürücüleri ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar araçların kaputuna oturarak ve iterek ilerlemeye çalıştı.

Bartın'dan Karabük'e giden bir kamyon sürücüsü, kar yağışı sonrası aracına zincir taktığını belirtti. Bartın Karabük arasının kar yağışlı olduğunu belirten sürücü, zincirsiz yola çıkılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Etkili olan kar yağışı nedeniyle 5 Tepeler mevkisinde bazı araçlar yoldan çıkarak, kaza yaptı. Karayolları ekipleri aralıksız olarak kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken, yetkililer araç sürücülerinin tedbirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Valilikten tatil açıklaması

Karabük Valiliği tarafından rehabilitasyon merkezleri, açık öğretim ve mesleki açık öğretim liselerinin 2 gün tatil edildiği açıklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava durumu raporlarına göre; bölgemizi ve ilimizi etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk havanın hafta sonu da etkisini sürdüreceği tahmin edilmektedir. Kar yağışı, buzlanma ve soğuk hava şartları nedeniyle, il genelinde 22-23 Şubat Cumartesi ve Pazar günleri; Bilim ve Sanat Merkezleri, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Açık Öğretim Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi ile Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına 2 gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.

Kaynak: İHA

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