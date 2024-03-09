Karabük'te kar yağışı etkili oldu, sürücüler mola verip karın tadını çıkardı
KARABÜK - Karabük'te yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, kar sürprizi yaşayan sürücüler mola verip karın tadını çıkardı.
Şehirde gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde de devam etti. Karabük- Bartın karayolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi beyaz örtüyle kaplandı. Kar sürpriziyle karşılaşan sürücüler araçlarından inerek eşsiz manzaranın tadını çıkardı. Kazım Özdemir, "Buraya gelince şaşırdık. Acayip güzel kar yağmış maşallah. Mart karı kapıdan baktırıyor yani. Yolda durup fotoğraf çekilelim istedik" dedi.
Kara yolları ekipleri ise Karabük-Bartın karayolunda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
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