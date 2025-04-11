Karabük'te Nisan'da Kar Yağışı

Nisan yağmurları yerini kar yağışına bıraktı

Karabük - Bartın karayolunda onlarca araç yolda kaldı

Yolda kalan araçların yardımına karayolları ve traifk ekipleri yetişti

KARABÜK - Soğuk ve yağışlı havanın etkisinde olan Karabük'te sabaha karşı başlayan ve şiddetini arttıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Nisan yağmurlarının yerini kar yağışına bıraktığı kentte özellikle bölge yollarında onlarca aracın yolda kalmasına neden oldu.

Sabaha karşı başlayan kar yağışı Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde etkili oldu. Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Karabük- Ankara kara yolunun Kemikli rampaları mevkisi ile yüksek kesimlerinde de etkili olan kar yer yer 15 santimetreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle bazı araçlar kaza yaparken, makaslayan Tır'lar, yoldan çıkan yolcu minibüsler nedeniyle Karabük - Bartın Karayolunda onlarca araç yolda kaldı. Kaza ihbarı üzerine yola çıkan 2 ambulans ise Ahmet usta mevkiinde kardan dolayı ilerlemekte zorluk çekince zincir takarak yollarına devam etmek durumunda kaldı. Kara yolları ekipleri, bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken, yolda kalan araçlar ise Karayollarına ait greyderler ve bölge trafik ekiplerinin yardımı ile kurtarıldı. Uzun süre trafik akışına kapanan karayolu 2 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

Doğanın da beyaz örtüyle kaplandığı Karabük'te kar yağışı aralıklarla sürüyor.