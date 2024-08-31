Karabük'te Sağanak Yağış Nedeniyle Cadde ve Sokaklar Sular Altında - Son Dakika
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Karabük'te Sağanak Yağış Nedeniyle Cadde ve Sokaklar Sular Altında

Karabük\'te Sağanak Yağış Nedeniyle Cadde ve Sokaklar Sular Altında

Karabük'te etkili olan sağanak nedeniyle kent merkezinde cadde ve sokaklar suyla doldu. Birçok araç yolda kaldı. İtfaiye ve AFAD ekipleri müdahale etti. Safranbolu ilçesinde de su birikintileri oluştu.

31.08.2024 21:30
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KARABÜK'te etkili olan sağanak nedeniyle kent merkezinde cadde ve sokaklar suyla doldu, birçok araç yolda kaldı.

Karabük'te akşam saatlerinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle kentin birçok noktasında cadde ve sokaklar suyla doldu. 100. Yıl Mahallesinde sularla kaplanan yollarda birçok araç yolda kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sürücüler suyla kaplı yolda kalan araçları nedeniyle zor anlar yaşadı. İtfaiye ekipleri suların tahliye edilmesi için çalışma başlattı.

Beşbinevler Cumhuriyet Mahallesinde de yolda oluşan su birikintisi nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Safranbolu ilçesinde ise etkili olan sağanak ile birlikte Tarihi Çarşı bölgesinde de yollarda su birikintileri oluştu.

Kaynak: DHA

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