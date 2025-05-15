Karabük'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
M.N.A. idaresindeki 78 ACA 837 plakalı hafif ticari araç, Sanayi Kavşağı'nda N.B'nin kullandığı 78 AK 138 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Karabük'te Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?