Karabük'te yapılan Ova Barajı, tarım arazilerine can suyu sağlayacak - Son Dakika
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Karabük'te yapılan Ova Barajı, tarım arazilerine can suyu sağlayacak

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Eskipazar Ova Barajı'nın 5 bin 480 dekar araziye can suyu olacağını belirtti. Barajın tamamlanmasıyla ilçedeki üreticilerin daha fazla kazanç elde edeceği ifade edildi.

08.08.2024 09:58
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AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Eskipazar Ova Barajı'nın 5 bin 480 dekar araziye can suyu olacağını belirtti.

Şahin, yaptığı açıklamada, Eskipazar ilçesinde yapımı tamamlanan Ova Barajı'nın su tutmaya başladığını bildirdi.

Eskipazar Ova Barajı inşaatının tamamlandığını kaydeden Şahin, "Temelden yüksekliği 45 metre olan barajımız, 1 milyon 188 bin metreküp depolama hacmine sahip ve 5 bin 480 dekar araziye can suyu verecek. İlçedeki üreticilerimiz yılda yaklaşık 17 milyon lira daha fazla kazanacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, ilçemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

-Öğrencilere okçuluk eğitimi

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Geleneksel Sporlar Kulübü Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Yılmaz, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) öğrencilerine okçuluk eğitimi verdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, eğitimde geleneksel Türk okçuluğunu tanıtan Yılmaz, öğrencilere doğru atış teknikleri ile farklı ok ve yay türlerinin özelliklerini anlattı.

Öğrencilerin Türk kültürünü daha yakından tanıma fırsatı bulduğu eğitimde, okçuluk ekipmanlarının doğru kurulumu ve kullanımı uygulamalı olarak gösterildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, geleneksel Türk okçuluğunun hem spor hem de kültürel miras olarak korunması gerektiğini belirterek, bu tür etkinliklerin kültürel değerlerin aktarılması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karabük'te yapılan Ova Barajı, tarım arazilerine can suyu sağlayacak - Son Dakika

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