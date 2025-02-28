Karabük'ten kısa kısa

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AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

28.02.2025 15:17
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AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, ramazana ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dileyen Şahin, "Ramazan, sadece oruç tutulan bir ay değil, aynı zamanda paylaşmanın ve kardeşliğin en güzel tezahür ettiği mübarek zaman dilimidir. Bu mübarek ay, gönüllerimizi sevgiyle dolduran, kardeşlik bağlarımızı güçlendiren ve bizleri Rabbimize daha da yakınlaştıran rahmet kapısıdır. İhtiyaç sahiplerine el uzatmak, yetimleri ve mazlumları gözetmek, dayanışma içinde olmak bu ayın ruhunu en güzel şekilde yaşamanın gereğidir. Ramazan ayının ülkemiz, milletimiz ve tüm İslam alemi için huzura, berekete ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Rabbim, dualarımızı kabul buyursun, bizleri sağlık ve afiyet içinde bayrama kavuştursun." ifadelerini kullandı.

AK Parti Karabük İl Başkanlığından "28 Şubat" açıklaması

Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat'ın 28. yılında AK Parti Karabük İl Başkanlığında basın açıklaması düzenlendi.

AK Parti Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Tekelioğlu, yaptığı açıklamada, 28 Şubat'ın amasız, fakatsız, düpedüz bir darbe olduğunu söyledi.

Tekelioğlu, 28 Şubat'ta millet iradesine silah çekildiğini belirterek, "Seçilmiş hükümet süreç içinde silahların gölgesi altında görevinden el çektirilmiştir. Sözde irtica bahanesiyle bu ülkenin öz evlatlarına sırf dini inançlarından dolayı karalama, aşağılama, işten çıkarma, fişleme ve engelleme gibi yöntemlerle topyekun bir karanlık kampanya başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Geniş toplum kesimlerinin katsayı adaletsizliği ve başörtüsü zulmü gibi hukuk dışı uygulamalarla kamusal alandan silinmeye çalışıldığını aktaran Tekelioğlu, "Gençlerin hayatları karartılmıştır. İnsanların gelecekleri ellerinden alınmıştır. Darbeci zihniyet bu ülkenin vatandaşlarına yönelik gözü dönmüş bir nefretle hem toplumu hem de siyaseti dizayn etmeye çalışmıştır." açıklamasında bulundu.

Eskipazar'a yeni devlet hastanesi yapılacak

AK Parti Karabük İl Başkanlığından yapılan açıklamada, İl Başkanı Ferhat Salt'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldığı belirtildi.

Toplantıda Salt'ın, Eskipazar Devlet Hastanesinin mevcut durumu ve Eskipazarlıların sağlık hizmetlerinden en etkin şekilde faydalanması gerektiğini, yeni bir hastane binasının yapılmasının acil ihtiyaç olduğunu dile getirdiği aktarılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilgili bakanlığa talimat verdiği kaydedildi.

Açıklamada, gerekli adımların mart ayında atılmasıyla ilgili bakanlığın süreci titizlikle takip edeceği ifade edildi.

Hizmete 2017'de alınan Eskipazar Devlet Hastanesi, toprak kaymaları nedeniyle boşaltılmıştı.

Kaynak: AA

Milletvekili, Cem Şahin, AK Parti, Güncel, Son Dakika

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