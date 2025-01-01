Karabük Üniversitesi'nde Akademik Değerlendirme - Son Dakika
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Karabük Üniversitesi'nde Akademik Değerlendirme

Karabük Üniversitesi\'nde Akademik Değerlendirme

Rektör Kırışık, öğretim üyeleriyle projeler ve eğitim programları üzerine toplantı yaptı.

01.01.2025 16:48
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Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, unvan değişikliği sonrası akademik işleyiş ve projeler hakkında değerlendirmelerde bulunmak üzere bilgisayar ve yazılım mühendisliği bölümlerinin öğretim üyeleriyle buluştu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği Bölümleri'nde görev yapan öğretim üyeleri, Safranbolu Tarihi Çarşı'daki Üniversite Evi'nde akademik işleyiş ve yapılabilecek yeni projeler üzerine değerlendirmeler yapmak amacıyla bir araya geldi.

Toplantıda, bölümlerin akademik işleyişi değerlendirildi, eğitim programları ve geleceğe yönelik projeler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca, Yapay Zeka Çalışma Takımı tarafından yürütülen projeler hakkında da bilgiler verildi, bu projelerin taşıdığı potansiyel üzerinde duruldu.

Katılımcılar, üniversitenin mühendislik alanında daha da güçlenmesine katkı sağlayacak yeni projeler hakkında değerlendirmeler yaptı.

Toplantıya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Sun, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Engin Çevik ve Doç. Dr. Mustafa Gökdağ ile bölümlerin öğretim üyeleri katıldı.

Safranbolu'da dönem sonu kültür sanat değerlendirme toplantısı

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ve Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'nın katılımıyla, Safranbolu Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim ve Sanat Akademisi'nde "Dönem Sonu Kültür ve Sanat Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Kırışık, bu tür etkinliklerin üniversitenin akademik ve sosyal yaşamına önemli katkılar sunduğunu belirterek, üniversite ve yerel yönetimlerin işbirliğinin artırılmasının önemine dikkat çekti.

Etkinlikte, bilim, kültür ve sanat alanında yıl boyunca gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıya, Rektör danışmanları öğretim görevlisi Mesut Doğan ve Öğretim Görevlisi Hüseyin Kurt, Cengiz Aytmatov Türk Dünyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Saitbek Boltabayev, öğretim görevlisi İbrahim Soytürk, Sesli Düşünme Kulübü üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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