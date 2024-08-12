Karaburun\'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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İZMİR'in Karaburun ilçesinde, Boybağı Koyu'nda çıkan ormanlık alan yangını, Orman Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Yangın, akşam saatlerinde Kösedere Mahallesi Boyabağı Koyunda meydana geldi. Ormandan yükselen alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Orman ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, dumandan etkilendiği öğrenilen 3 kişiye sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, yangın bölgesine gelerek çalışmaları takip etti. Yangın, saat 23.00 sıralarında kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.