Karacabey'de İçki Operasyonu: İki Gözaltı - Son Dakika
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Karacabey'de İçki Operasyonu: İki Gözaltı

Karacabey\'de İçki Operasyonu: İki Gözaltı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen operasyonda sahte içki ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.

11.10.2024 15:59
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BURSA'nın Karacabey ilçesinde 2 eve düzenlenen operasyonda sahte ve kaçak içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Karacabey Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sahte ve kaçak içkiye yönelik ilçe genelinde çalışma başlattı. Bu kapsamda iki adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. İlk olarak T.K.'nin (44) Canbalı Mahallesi'ndeki evine operasyon yapan ekipler, aramada 40 litre etil alkol, 20 litre kaçak ve sahte rakı, 4 litre sahte ve kaçak viski ile 200 gram anason yağı ele geçirdi. Ekipler, aynı mahalledeki Ş.İ.'nin (64) evinde de 10 litre etil alkol, 1 litre kaçak ve sahte mastika ile 100 gram anason yağı ele geçirdi. Gözaltına alınan T.K. ile Ş.İ. işlemleri sonrası serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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