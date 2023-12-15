Karacabey\'de sahte içki operasyonu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürülmesinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında polisin düzenlediği operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir iş yerinin deposunda yaptıkları aramada 616 litre kaçak alkol, 44 adet rakı yapımında kullanılan kit, 135 adet viski yapımında kullanılan kit ve 60 metre uzunluğunda sahte etiket ele geçirdi.

Gözaltına alınan R.D. (32), emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.