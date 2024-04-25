Karacabey'de traktör kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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Karacabey'de traktör kazası: 2 yaralı

Karacabey\'de traktör kazası: 2 yaralı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir dükkana çarpan traktörün sürücüsü ile yanındaki kişi yaralandı. Hüdavendigar Mahallesi'nde seyreden traktör, yokuş aşağı inerken kontrolden çıkarak bir dükkana çarptı. Kazada traktörün sürücüsü ve yanındaki kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

25.04.2024 14:33
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir dükkana çarpan traktörün sürücüsü ile yanındaki kişi yaralandı.

Hüdavendigar Mahallesi'nde seyreden Feyyaz S. (36) idaresindeki 10 ACD 379 plakalı traktör, yokuş aşağı inerken kontrolden çıkarak bir dükkana çarptı.

Arkasında römork bağlı olan traktörün sürücüsü ile yanında bulunan Mehmet D'nin (22) yaralandığı kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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