Karacabey\'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

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Bursa'nın Karacabey ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Tavşanlı Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde kullanıldığı ihbarını aldı. Harekete geçen emniyet güçleri, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin bulunduğu adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 171 gram esrar, 30 gram Hint keneviri, hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Şüpheliler Ü.D. (34), Ö.M. (59), K.Y. (45), A.G. (25) ve V.O. (64) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ü.D, Ö.M. ve K.Y, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, A.G. ve V.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.