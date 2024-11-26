Karacadağ\'a Mevsimin İlk Karı Düştü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine 45 kilometre uzaklıktaki 1919 rakımlı Karacadağ'a mevsimin ilk karı düştü.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tek kayak merkezine ev sahipliği yapan Karacadağ'ın zirvesi beyaza büründü.
Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreyi bulduğu Karacadağ Kayak Merkezi'ne giden yol, kar yağışı nedeniyle kapandı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kara yolunun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
Kent merkezinde ise aralıklarla yağmur etkili oluyor.
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