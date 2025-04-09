Karacaların İlginç İnatlaşması

Karacaların inatlaşması kamerada

DÜZCE - Düzce'de köy yolu üzerinde iki karacanın inatlaşarak birbirlerini boynuzları ile ittirmesi kameralara yansıdı.

Olay Düzce'nin Cumayeri ilçesinde meydana geldi. İlçenin yüksek kesimlerine doğru seyir haline geçen araç sürücüsü yol üzerinde iki Karaca'nın inatlaşarak birbirlerine boynuz vurduğunu fark etti. Hayvanları korkutmak istemeyen sürücü aracını uzak bir mesafede durdurarak hayvanların inatlaşmasını kayıt altına aldı. Uzun süre inatlaşan hayvanlar daha sonra ormanlık alana girerek gözlerden kayboldu.