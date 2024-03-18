Karadağ Başbakanı: Ülkemiz AB'nin tam üyesi olmalı

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Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, ülkesinin Avrupa Birliği'nin (AB) tam üyesi olması gerektiğini söyledi.

Spajic, başkent Podgoritsa'da ABD Batı Balkanlar Özel Temsilcisi Gabriel Escobar'ı kabul etti.

Taraflar, yapılan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Spajic, Karadağ'da ekonominin ve kalkınmanın gelişmesinin önemine değinerek, ülkesine ABD ve AB'den daha fazla yatırım yapılmasını beklediklerini söyledi.

Ülkesinin NATO üyeliğinin son derece önemli olduğunu belirten Spajic, "NATO üyeliği AB'ye doğru daha hızlı ilerlemeyi sağlar. Karadağ'ın, AB'nin tam üyesi olması gerekiyor." diye konuştu.

" Rusya'nın bölgedeki habis etkisi çok ciddi"

Escobar, Karadağ'ın Başbakan Spajic döneminde önemli adımlar attığını ifade ederek, "AB'ye katılan her ülke daha müreffeh ve demokratiktir. Bu yönde ilerlemek mutluluk verici. Rusya'nın bölgedeki habis etkisi çok ciddi." değerlendirmesinde bulundu.

Karadağ'ın güvenilir bir ortak olmaya devam etmesi gerektiğini belirten Escobar, "Bu konuda çok netim. Başbakan Spajic'in ya da partilerin ilgimize konu olması gerektiğini söylemiyorum ama uluslararası düzeyde kendilerini nasıl konumlandırdıkları açık olmalı." ifadelerini kullandı.

Bu arada Escobar, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic tarafından da kabul edildi.

Karadağ, AB aday ülke statüsünü 2010'da almıştı

Bağımsızlığını 2006'da ilan ettikten sonra AB'ye resmi üyelik başvurusunu 15 Aralık 2008'de yapan Karadağ, 17 Aralık 2010'da "aday ülke" statüsü almıştı.

Katılım müzakerelerine 29 Haziran 2012'de başlayan Karadağ'ın, AB'nin bir sonraki üyesi olması bekleniyor.

NATO ile ilk resmi belgeyi (Barış İçin Ortaklık Çerçeve Belgesi) 14 Aralık 2006'da imzalayan ülke, NATO'nun 29. üyesi statüsünü 5 Haziran 2017'de almıştı.