Karadağ'da Mehmet Fatih Medresesi mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika
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Karadağ'da Mehmet Fatih Medresesi mezuniyet töreni düzenlendi

Karadağ\'da Mehmet Fatih Medresesi mezuniyet töreni düzenlendi

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'daki Mehmet Fatih Medresesinden mezun olan 91 öğrenci için tören düzenlendi. Törene Karadağ Başbakan Yardımcısı, bakanlar ve Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi de katıldı. Mezunlara başarılar dileyen yetkililer, eğitimin önemine vurgu yaptı.

18.05.2024 23:25
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Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'daki Mehmet Fatih Medresesinden mezun olan 91 öğrenci için tören düzenlendi.

Başkentteki Budo Tomovic Bilgi ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet törenine, Karadağ Başbakan Yardımcısı Momo Koprivica, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Naida Nisic, Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Fejzic, Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi Barış Kalkavan, Karadağ Boşnak Konseyi Başkanı Suljo Mustafic'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Başbakan Yardımcısı Koprivica, törendeki konuşmasında, mezunları tebrik ederek, bundan sonraki yaşamlarında başarılar diledi.

Öğrencilerin başarısının sadece ailelerini değil Karadağ'ı da gururlandıracağını ifade eden Koprivica, "Toplumun dönüşümünü iyi anlamda tamamlamak için, kendinizi geliştirmek için çalışmalısınız. Aldığınız diplomalar sadece edindiğiniz bilginin değil, aynı zamanda gösterdiğiniz çabanızın da kanıtıdır." dedi.

İslam Birliği Başkanı Fejzic ise İslam'ın bilgiyi önceleyen bir din olduğunu dile getirdi.

Feyzic, "Peygamber efendimiz ilim aramanın her Müslüman'a farz olduğunu söylemiştir. Tüm bu çocuklarla gurur duyuyorum çünkü her biri hep iyi olanı yaptı ve iyi yetiştiler." diye konuştu.

Medrese Müdürü Amer Sukirica da öğrencilerin dört yıl boyunca dini eğitimin yanında matematik, felsefe, edebiyat, tarih gibi dersleri işlediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından 13'üncü dönem mezunu 91 öğrenciye diplomaları verildi.

Karadağ'da Balkan Savaşları'nın ardından kapanan Mehmet Fatih Medresesi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından 2008'de yeniden yaptırılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karadağ'da Mehmet Fatih Medresesi mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika

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