Karadağ Ordusu, Ukrayna'ya Asker Gönderiyor

Karadağ Meclisi, Karadağ Ordusu mensuplarının Ukrayna'daki Avrupa Birliği (AB) Askeri Yardım Misyonu'na (EUMAM) gönderilmesini oy çokluğuyla kabul etti.

Karadağ Meclisinde bugün yapılan oylamada ülke askerlerinin EUMAM'a gönderilmesine ilişkin tasarı 49 milletvekilinin "evet" oyu kullanmasıyla kabul edildi.

Savunma Bakanı Dragan Krapovic, EUMAM'ın Ukrayna ordusunun askeri eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan bir misyon olduğunu ifade etti. Krapoviç, Ukraynalı askerlerin kimyasal ve nükleer savunma, sağlık, mayın ve daha birçok operasyonel alanda eğitim aldığını belirtti.

AB'de bulunan 24 ülkenin eğitim teklifinde bulunduğunu kaydeden Krapovic, misyon kapsamında 75 bin Ukraynalı askerin eğitildiğini aktardı.

Bu arada, EUMAM, AB tarafından 2022'de başlatılmıştı.