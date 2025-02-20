Karadeniz'de Denizanası Patlaması - Son Dakika
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Karadeniz'de Denizanası Patlaması

Karadeniz\'de Denizanası Patlaması

Sinop'ta denizanası varlığı artıyor. Sıcaklık, av baskısı ve kirlilik etkili faktörler.

20.02.2025 11:47
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Deniz suyu sıcaklığının yüksek seyretmesi, av baskısı, doğal döngüde meydana gelen değişim ve kirlilik gibi faktörler, Karadeniz'deki denizanası varlığında artışa neden oluyor.

175 kilometre kıyı şeridine sahip Sinop'ta iç liman bölgesinde binlerce denizanası görüntülendi.

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Levent Bat, AA muhabirine, bu kadar çok sayıda denizanasının yılın bu döneminde bir araya toplanmasının çeşitli sebeplerinin olabileceğini söyledi.

Önceki araştırmalarında özellikle Samsun kıyılarında böyle tablolarla karşılaştıklarını anlatan Bat, şubat ayıyla Sinop kıyılarında denizanalarının yoğun görülmeye başladığına dikkati çekti.

Bat, durumun nedenlerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bunlar içerisinde en önemli etken, iklimsel değişiklik. İklimsel değişiklikle su sıcaklığının artması söz konusu olabilir. Kıyılarda su sıcaklığının daha yüksek olması, denizanalarının buralara gelmesine neden olabiliyor. Bunun dışında, aşırı avcılık söz konusu olursa ya da aynı zooplankton organizmaları tüketen balıkların avlanmasıyla denizanalarına daha fazla besin kalabiliyor. Çünkü denizanaları da etçil organizmalar. Bunların küçük balıklarla ortak besinleri, zooplankton organizmalar. Bunun da etkisi olabilir."

Başka bölgeden gelen türler ve kirlilik de etkenler arasında olabilir

Denizanalarının yoğunlaşmasındaki nedenlerden birinin doğal döngünün değişmesi olduğunu aktaran Bat, Karadeniz'de son dönemlerde istilacı olarak değerlendirdikleri farklı türde deniz canlılarına rastlandığını dile getirdi.

Bu türlerin de denizanası artışına neden olabileceğini belirten Bat, "İstilacı türler, gemi sintine suyu veya gemiye yapışarak gelen türler, Karadeniz ekosisteminin yavaş yavaş değiştiğine işaret edebilir. Bunların etkisiyle bu dönemlerde denizanalarının artmış olduğunu söyleyebiliriz." diye konuştu.

Prof. Dr. Bat, denizanalarının artma sebeplerinden birinin de kirlilik olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu noktada hafif kirlilikten bahsetmek söz konusu olabilir. Kıyı bölgelerinin özellikle evsel atıklarla kirlenmeye başlaması, buradaki besin miktarında ya da besleyici elementlerde artış göstermesine yol açabilir. Dolayısıyla böyle bir ortamın denizanaları için uygun olduğuna dikkati çekmek gerekir. Tüm bunlar bir araya geldiğinde denizanalarında yoğun artış söz konusu olabilir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karadeniz'de Denizanası Patlaması - Son Dakika

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